Der Steam Sale endet heute um 19 Uhr, über 13.000 Angebote warten auf fleißige Hamsterkäufer. Wir fassen zum Abschluss alle wichtigen Angebote und Empfehlungen zusammen.

Von Dimitry Halley |

Der Herbst Sale bei Steam endet heute! Haben Sie alles abgestaubt, was Sie brauchen?

Liebe Leute, der diesjährige Herbst-Sale bei Steam geht heute zuende, um Punkt 19 Uhr endet die große Rabattaktion. Und auch wenn gerade die Veteranen unter uns mit Sicherheit jetzt bereits überquillende Steam-Bibliotheken voller Hamsterkäufe haben, will ich nochmal dazu ermuntern: Halten Sie die Augen offen, bevor der Hammer fällt. Denn als eine der ältesten Wahrheiten der Menschheitsgeschichte gilt nach wie vor: Spiele sind großartig und eine dicke Spielesammlung für möglichst wenig Geld auch. Gut, der zweite Part dieser Weisheit ist vielleicht noch nicht ganz so alt.

Weil das mit dem Augen offen Halten bei 13.000 Angeboten ziemlich chaotisch werden kann, fasse ich in diesem Artikel noch mal alle wichtigen Beiträge zusammen, die wir bei GameStar zum aktuellen Steam Sale gemacht haben. Darunter finden Sie die rein numerisch bestbewerteten und günstigsten Spiele im gigantischen Sale-Pool. Aber natürlich fehlen auch unsere eigenen Empfehlungen nicht.

Oh, und apropos »Eigene Empfehlungen«: Kaufen Sie sich Insurgency! Ich wollte das eigentlich in einem separaten Tipp des Tages behandeln, aber manchmal schlägt man bekanntlich zwei Fliegen am besten mit einer Klappe (oder man schlägt sie gar nicht, sondern scheucht sie aus dem Fenster). So oder so: Insurgency, eines der besten aktuellen Hardcore-Multiplayer-Spiele für den PC, kostet aktuell nicht mal zwei Euro. Und wenn man es im Viererpack für sich und seine Kumpels kauft, macht man mit sechs Euro ein noch besseres Geschäft. Insurgency war bei Release schon ziemlich gut, nach drei Jahren voller Patches und Updates gehört es aber zur Multiplayer-Meisterklasse. Und wird rege gespielt. Ich sollte definitiv ein Testupdate dazu machen, denn ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Insurgency war damals mein allererster GameStar-Test. Und wehe, Sie gucken sich mein peinliches erstes Testvideo an.

So, genug abgeschweift. Sollten Sie keine Lust auf Insurgency haben, dann finden Sie sicher in den folgenden Beiträgen etwas passenderes. Viel Spaß beim Stöbern!

Hier geht's zum Steam-Sale

Steam Sale: Die besten Angebote mit 75-Prozent-Rabatt

Steam Sale: Alle reduzierten Spiele mit einer GameStar-Wertung über 85

Steam Sale: Das empfehlen unsere Redakteure