Unsere Favoriten für HTC Vive und Oculus Rift :

Die Virtual Reality ist endlich da, doch der große Erfolg blieb bislang aus. Die Liste an guten VR-Spielen ist dennoch bereits erstaunlich lang und abwechslungsreich. Unser Autor Thomas Ortsik stellt seine zehn persönlichen Favoriten vor.

Von Thomas Ortsik |

Während 2016 für viele wohl als Katastrophenjahr in die Geschichtsbücher eingeht, bleibt Videospielern zumindest die Tatsache, dass Realitätsflucht selten so unterhaltsam war. Und wenn wir schon bei der Realitätsflucht sind: 2016 wurde auch endlich der lange Traum von Mainstream-VR verwirklicht. Mit dem offiziellen Start von HTC Vive, Oculus Rift & Co. kam aber auch eine Flut von Shovelware.



Dank der transformativen Natur der VR kann diese simple Massenware zwar oft als Ersterfahrung begeistern, doch was, wenn der anfängliche Rausch nachlässt? Ich habe mich auf die Suche nach den interessantesten VR-Titeln gemacht und schnell festgestellt, dass die Liste an guten VR Spielen bereits im ersten Jahr erstaunlich lang und abwechslungsreich ist. Braver Weihnachtsmann, der ich bin, habe ich somit für jeden Spielertypen etwas im Gepäck.



Eve: Valkyrie

Eve: Valkyrie, der VR-Ableger von Eve Online, ist das absolute Gegenteil des oft als »Excel im Weltraum« verspotteten SciFi-MMOs. Als Kampfpilot heizen wir durch eine leider viel zu kurze Tutorial-Kampagne, bevor wir im Multiplayer sowohl gegeneinander als auch gemeinsam mit anderen Spielern losfliegen.



Aufregende Dogfights, die qualitativ hochwertige Inszenierung und ein leicht zugängliches, da sehr arcadelastiges Flugmodel machen Eve: Valkyrie zur perfekten ersten VR-Erfahrung. Einziger Wermutstropfen: Trotz des bescheidenen Umfangs und vorhandener Mikrotransaktionen verlangt der Entwickler CCP Games stolze 60 Euro. (60 Euro / Rift, Vive)

Accounting

Berufe zu simulieren, scheint derzeit eine beliebte Masche zu sein, doch kann Buchhaltung in VR unterhalten? Um diese Frage zu beantworten, müsste man erst klarstellen, was denn nun Buchhaltung alles sein kann. Buchhaltung hat selten mit Lotosblüten zu tun, obwohl diese zwei Begriffe eine akzeptable lyrische Kompatibilität aufweisen, und somit verwundert es auch kaum, dass Lotosblüten keinen Platz in Accounting finden.



Noch Fragen? Accounting wurde entwickelt vom »Rick and Morty«-Schöpfer Justin Roiland und William Pughs (The Stanley Parable) neuem Studio Crows Crows Crows, entsprechend experimentell ist das Spiel. Außerdem eignet sich Accounting laut Beschreibung nicht für Buchhalter unter 8+8 Jahren und ist kostenlos. Ein Abakus wird nicht mitgeliefert und wird auch nicht benötigt. (kostenlos / Vive)

Keep Talking and Nobody Explodes

Wer genug vom aufregenden, aber einsamen Leben eines Buchhalters hat, sollte einen Blick auf Keep Talking and Nobody Explodes werfen. Die Bombenentschärfer-Simulation beweist nämlich, dass VR keineswegs eine sozial abgeschottete Angelegenheit sein muss.



Während der VR-Brillenträger eine tickende Kofferbombe vor sich hält, muss ein zweiter Mitspieler ihm per Handbuch erklären, wie er diese zu entschärfen hat. Mein persönliches Partyspiel des Jahres, aber immer schön brav die Brille desinfizieren! Mit Augenherpes ist nicht zu scherzen. (15 Euro / Rift, Vive, Gear VR)