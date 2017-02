Sie haben abgestimmt, wir haben ausgewertet: Hier sind die Highlights des abgelaufenen Spielejahres 2016.

Alle Jahre wieder bitten wir unsere Leser und Nutzer zur Wahl der GameStars an die Urne. Allerdings wird bei uns nicht über den Verbleib in der Europäischen Union oder den nächsten US-Präsidenten abgestimmt, sondern - vielleicht genau so wichtig - über die besten Spiele des Jahres.

Über 184.000 Stimmen wurden abgegeben, von so einer Wahlbeteiligung kann so mancher Politiker nur träumen. Aber es gab ja auch viel zu bewerten. Neben unseren bewährten Genrekategorien haben wir auch diesmal wieder den »Besten Spielemoment« sowie den »Größten Fail« zur Wahl gestellt. Und natürlich war wieder der Community-Liebling dabei, wo man auch Titel aus vergangenen Jahren wählen konnte.

Tellerrand-Blick

Die GameStars sind eine plattformübergreifende Leserwahl, deshalb wird auch über die besten Spiele für PlayStation, Xbox und Nintendo abgestimmt. Dabei lohnt sich ein Blick über den Tellerrand, denn auch auf den Konsolen ist 2016 eine Menge passiert. Da ist zum Beispiel das Vorzeige-Actionspiel Uncharted 4, in dem der Held Nathan Drake PS4-exklusiv (und vermutlich ein letztes Mal) durch bildhübsche Ruinen ballert.



Ebenfalls prominent ist Final Fantasy 15, bei dem wir immer noch auf eine Ankündigung der PC-Version warten. Auf den Nintendo-Geräten liegen Pokémon Sonne/Mond weit vorn, vermutlich auf der von Pokémon Go losgetretenen Taschenmonster-Erfolgswelle reitend.

Favorit für das beste Xbox-Spiel ist dagegen ein alter Bekannter: Forza Horizon 3 erschien dank Microsofts »Play Anywhere«-Initiative auch auf dem PC - und hat entsprechend auch in der plattformübergreifenden Genre-Kategorie »Bestes Sport- oder Rennspiel« gute Siegchancen.



Fest in PC-Hand sind natürlich Kategorien wie »Bestes Strategiespiel« oder »Early Access«, da gibt es auf Konsolen schlichtweg kaum Konkurrenz.

Genug des Vorgeplänkels! Hier sind sie, die Gewinner unserer Leserwahl GameStars 2016. Um die Spannung aufrechtzuerhalten, werden wir den Artikel sofort aktualisieren, sobald die Sieger einer neuen Kategorie verkündet wurden. Es lohnt sich also, jeden Tag reinzuschauen!

Platz 3: Einfach nicht totzukriegen

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition



Eigentlich ist das, was im Oktober 2016 erscheint, nichts weiter als ein aufwendiges HD-Update für das fünf Jahre alte Skyrim von 2011 und seinen später erschienenen Addons. Die grafischen Verbesserungen, die die Special Edition bietet, sind zwar in noch hübscher auch mit Mods zu haben, die Aussicht auf unkompliziertes Spielen ohne viel Frickelei findet jedoch ihre Fans.



Der dritte Platz für Skyrim mit rund einem Fünftel der Stimmen des Gesamtsiegers ist insofern keine Überraschung, schließlich kennen und lieben die Spieler und Modder Himmelsrand schon lange und wissen, was sie an ihrem frostigen Spielplatz haben. Bethesda setzt mit der Special Edition also auf eine sichere Bank und die Drachenblütigen erweisen ihrem Langzeitfavoriten mal wieder die Ehre.



Platz 2: Tausendmal probiert, tausendmal krepiert

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Dark Souls 3



Hart, härter, Dark Souls. Der gnadenlose Schwierigkeitsgrad der Serie ist ihr Markenzeichen und sorgt auch im dritten Teil für viel Frustgeschrei und ausufernde Lade-Orgien. Wenn wir uns durch das verfallende Königreich Lothric kämpfen, brauchen wir zusätzlich zu Rüstung, Waffe und Magie einen langen Atem und ein gewisses Maß an Seelenruhe.



Die Stimmzahl, die unsere Community für Dark Souls 3 abgab, liegt mit etwas weniger als einem Viertel im Vergleich zum Sieger zwar weit hinter dem Ergebnis von Platz 1, bildet aber irgendwie auch recht passend die Stellung von Dark Souls bei den Spielern ab. Wer es mit Ehrgeiz spielt, findet so schnell keinen anderen Favoriten, wer nicht gern leidet, lässt Lothric mit all seinen Problemen links liegen.



Platz 1: Kein Ritter, aber ohne Fehl und Tadel

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

The Witcher 3: Blood and Wine



Im Mai 2015 bricht Hexer Geralt in sein bisher größtes Abenteuer auf, ein Jahr später verschlägt es ihn ins malerische Fürstentum Toussaint - und damit auf den ersten Platz bei den GameStars 2016 für das beste Rollenspiel. Ein klarer Sieg mit mehr als viermal so vielen Stimmen wie der Zweitplatzierte.



Obwohl Blood and Wine »nur« ein Addon ist, bietet es alles, was schon das Hauptspiel so großartig machte, nur eben in einem kleineren, komprimierteren Rahmen. Zum grandiosen Design der Quests und Charaktere kommt der Witcher-typische Humor, mit dem sich der pragmatische Geralt die höfische Welt der Ritter von Toussaint schönwitzelt.



Ein verdienter Sieg also für den krönenden Abschluss der Witcher-Saga. Soll noch mal jemand sagen, dass Ritterlichkeit in unseren Zeiten längst tot und begraben ist!



Die Top 20 der Rollenspiele 2016