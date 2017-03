Pflicht-Software :

Einen neuen PC gekauft? Festplatte formatiert? Wie zeigen 10 kostenlose Programme für Windows, die sich jeder Spieler zulegen sollte, um alles aus seinem Rechner rauszuholen.

Von Philipp Elsner |

Jeder Spieler kennt das: Der neue PC ist da und außer der Blanco-Installation von Windows fehlt ungefähr alles, was man im Alltag so braucht. Oder man hat die Festplatte formatiert und muss sie jetzt wieder neu bestücken.

Wir zeigen zehn Freeware-Programme, die auf jeden Spiele-Rechner gehören. Egal ob Systembereinigung, Komfortfunktion oder Optimierung - hier ist für jeden etwas dabei, um den Rechner bequemer und besser zu nutzen.

Ninite

Vor allem wenn Rechner oder Festplatte brandneu sind, ist Ninite eine echte Offenbarung. Das Programm baut automatisch eine Installationsdatei für fast alle gängigen Apps und Funktionen, die man möchte und führt sie mit nur einem Klick aus - natürlich in der neuesten Version und ganz ohne lästige Bloatware oder unerwünschte Toolbars. So spart man sich langwieriges Suchen nach Browsern, Video-Playern oder Antivirus-Software und bekommt alles bequem in einem Schritt.

Fraps

Wer wissen will, wie viele Bilder pro Sekunde er erzielt, braucht Fraps. Das Tool kann aber auch Screenshots aufnehmen und Videos mitschneiden. Die kostenlose Version ist zwar limitiert auf 30 Sekunden Gameplay-Aufnahme und versieht das Video mit einem Wasserzeichen, ist aber unschlagbar einfach zu bedienen, winzig klein und frisst kaum Ressourcen. Alternativen sind zum Beispiel ShareX für Screenshot-Aufnahmen oder das praktische Shadow Play für Besitzer von Nvidia-Grafikkarten.

Teamspeak

Online-Spiele machen alleine nur halb so viel Spaß. Deshalb holt man sich Freunde dazu! Um gemeinsam oder gegeneinander zu zocken, muss man sich aber natürlich verständigen können. Der Ingame-Voicechat vieler Titel fällt aber leider oft suboptimal aus. Teamspeak ist eine einfache und hochwertige Lösung zum Quatschen. Gute Alternativen sind Discord mit umfangreicher Textchat-Funktion, Skype oder das gute alte Ventrilo.

f.lux

Wer häufig bis tief in die Nacht spielt (und wer tut das nicht!), bringt mit dem grellen Monitor schnell mal seine Augen an die Grenzen. Das kleine Tool f.lux ahmt natürliches Licht nach, passt Farbton und Helligkeit des Bildes dezent an die Tageszeit an und taucht den Bildschirm abends in ein angenehmes Sepia-Orange. Die Augen hören auf zu tränen, Kopfschmerzen sind passé und man schläft sogar besser ein. Genial!

WinDirStat

Festplatten werden zwar immer größer, Spiele aber auch. Genug Platz ist also eigentlich nie. Damit die Festplatte von überflüssigen Datenschlack befreit wird, zeigt WinDirStat grafisch übersichtlich aufbereitet, wo welche Daten herumliegen und wie viel Platz sie verbrauchen. So fällt das Aufräumen gleich viel leichter! Eine gute Alternative um die Registry, den übervollen Browser-Chache oder Datenreste direkt zu bereinigen, ist CCleaner, der mit wenigen Klicks Ordnung macht.

WinDirStat gibt eine gute Übersicht über die Festplattenstruktur und die Größe von zusammenhängenden Dateien, Ordnern oder Archiven.