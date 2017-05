Der erste Trailer zur neuen Star-Trek-Serie bietet eine Fülle an neuen Infos, Story-Details und erste Eindrücke. Wir werfen einen genauen Blick auf die Besetzung, Raumschiffe und vieles mehr.

Von Vera Tidona |

Der erste Trailer zur neuen Serie Star Trek: Discovery ist eingetroffen und wirft einen ersten Blick auf die neue Crew, die Raumschiffe und die neuen Klingonen. Hier gibt es eine erste Übersicht der gezeigten Charakteren und einiges mehr.

USS Discovery fehlt im Trailer

Zunächst einmal wird in den vielen gezeigten Szenen eins vermisst: Die USS Discovery. Vielmehr steht hier die USS Shenzhou im Mittelpunkt des Trailers, unter der Führung von Captain Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) und ihrer Crew.

Auf der Brücke befinden sich auch First Officer Michael Burnham (gespielt von Sonequa Martin-Green), Hauptfigur der neuen Serie, und Science Officer Saru (Doug Jones), die beide ersten Informationen nach eigentlich zur Crew der USS Discovery gehören. Was es damit auf sich hat, wird im Trailer noch nicht verraten. Auch bleibt das Video einen ersten Blick auf Captain Lorca (Jason Isaacs) der USS Discovery schuldig.

First Officer Michael Burnham

Schauspielerin Sonequa Martin-Green (Walking Dead) spielt in der neuen Star-Trek-Serie die Hauptrolle, und nicht etwa der Captain des Raumschiffs wie sonst üblich. Im Trailer wird ersichtlich, dass sie erst kürzlich befördert wurde und es eine Menge Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit zu entdecken gibt. So ist sie anscheinend zum Teil Vulkanierin oder wuchs wenigstens auf deren Heimatplaneten auf.

Lt. Saru

Lt. Saru (gespielt von Doug Jones) ist Science Officer und stellt eine außerirdische Spezies an Bord der USS Discovery dar. Im Trailer verrät er mehr über sein Volk »My people were biologically determined for one purpose alone, to sense the coming of death«.

Spocks Vater Sarek

James Frain (Gotham) tritt als Vulkanier Sarek auf, Vater des legendären Spock aus der Original-Serie. In den gezeigten Szenen hat er Kontakt zu Burnham, jedoch ist noch unklar, wie ihre Beziehung genau aussieht. Es hat den Anschein, dass er sie schon von klein auf kennt.

Captain Georgiou

Michelle Yeoh (Tiger & Dragon) ist Captain Georgiou der USS Shenzhou. In einigen Szenen ist sie auf der Brücke ihres Schiffs zu sehen, aber auch gemeinsam mit Burnham auf einem wüstenähnlichen Planeten.

Ensign Connor

Ensign Connor (Sam Vartholomeos) ist Junior Officer der USS Shenzhou und hat nur einen kleinen Auftritt im ersten Trailer.