Die 10 besten Echtzeit-Strategiespiele :

Echtzeit-Strategie hat schon bessere Zeiten gesehen - und was für Zeiten das waren! Wir blicken zurück auf die zehn besten RTS-Spiele aller Zeiten.

Von Maurice Weber |

Echtzeitstrategen sind bekanntlich eine nostalgische Bande - kein Wunder, bei einem Genre, das eine so ruhmreiche Geschichte hinter sich hat! Von Dune 2 bis in die Neuzeit hat es uns jede Menge Hits und großartige Stunden beschert. Auch wenn der Weg des RTS-Fans nicht immer ein leichter ist: Wir mussten auch so manche Durststrecke durchleiden.

Und gerade dann ist es immer Trost und Zuflucht, der alten Klassiker zu denken. Wann immer es uns in den Generalsfingern kribbelt, sind ja alte Favoriten wie Age of Empires weiter zur Stelle, um mit uns in die Schlacht zu ziehen.

Im Folgenden küren wir unsere zehn Lieblinge unter den Echtzeitstrategie-Spielen: Die besten RTS-Titel aller Zeiten, bei denen sich ein Besuch immer wieder lohnt.

Die Rückkehr der Echtzeit-Strategie: Alle Artikel und Videos unserer Themenwoche

Platz 10: Schlacht um Mittelerde

Ja, spielmechanisch gab es bessere Echtzeitstrategiespiele als Schlacht um Mittelerde. Aber die Atmosphäre, die ist ungeschlagen! Dieses Spiel nahm sich die beste Fantasywelt aller Zeiten, eins der bildgewaltigsten Filmepen überhaupt - und schaffte es wirklich, all diese Faszination detailverliebt auf den Computerbildschirm zu bannen.

Hier schlugen wir tatsächlich die Schlachten aus dem Herrn der Ringe. Wir streiften mit den Gefährten durch Moria, verteidigten Helms Klamm und Minas Tirith - oder unterwarfen ganz Mittelerde dem Willen Saurons. Das bleiben bis heute unvergessene Momente.