Auf Steam erscheint heute die überarbeitete Version Alien Swarm: Reactive Drop des kostenloses Koop-Shooters. Die neue Version des Spiels von 2010 erhält damit auch endlich den lang vermissten Steam-Workshop-Support.

Von Manuel Fritsch |

Alien Swarm erscheint in einer überarbeiteten Version namens Reactive Drop kostenlos auf Steam mit Workshop-Support.

Der kostenlose Koop-Shooter Alien Swarm von Valve erscheint heute in der überarbeiteten Version Alien Swarm: Reactive Drop auf Steam. Die Erweiterung fügt dem Originalspiel von 2010 neue Karten, Alienrassen, Spielmodi und Waffen hinzu. Auch der lang vermisste Support für den Steam Workshop wird mit dem heutigen Release ermöglicht, so dass Mods und Erweiterungen bequem ausgewählt und installiert werden können.

Auch interessant: WeGame - Größte Gaming-Firma der Welt macht Steam Konkurrenz

Alien Swarm ist ein Top-Down-Shooter, in dem die Spielenden im kooperativen Modus reihenweise Aliens bekämpfen. Das Original Alien Swarm war eine UT2004-Modifikation und imponierte den Verantwortlichen bei Valve, so dass diese die Entwickler der Mod einstellten. Das Ergebnis erschien am 19. Juli 2010 kostenlos über Steam. Auch Reactive Drop begann wiederum seinerseits als Modifikation für Alien Swarm und wird nun von Valve als offizieller Titel mit Steam-Workshop-Support veröffentlicht.