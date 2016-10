Wann endet der Halloween-Event ARK: Fear Evolved 2 im Dino-Spiel ARK: Survival Evolved? Diese und weitere Details bis hin zu Schlangenzähmung sowie einen kleinen Trailer-Ausblick fassen wir in der News zusammen.

Von Kevin Willing |

ARK: Fear Evolved findet auch in diesem Jahr wieder statt. Dieses mal geht es auf die Jagd nach dem gefährlichen DodoWyvern und dem DodoRex.

Der neueste Trailer zum Halloween-Event Ark: Fear Evolved 2 zeigt die The-Island- und die Scorched-Earth-Map in einem ganz anderen Licht. Ein dunkler oranger Mond, dessen Oberfläche vom Kopf des DodoRex/DodoWyvern bedeckt wird und eine allgemein düstere Landschaft.

Trailer zum Start: Riesige Skelette, Clowns und düstere Welt

Im Trailer sind Dinosaurier, die nur noch als Skelette umherwandern, ein riesiges Stück Candy-Corn als Loot-Chest und ein Spukhaus, in dem viele kosmetische und dekorative Items vorgestellt werden. Diese Items können in den Candy-Corn-Lootkisten gefunden werden.

Das Ziel des Events ist es, den DodoRex auf der The-Island-Karte und den DodoWyvern auf der Scorched-Earth-Karte zu bezwingen. Einen speziellen Weg die Monster zu besiegen, gibt es nicht.

Die Monster der Nacht

Wer den DLC Scorched Earth nicht besitzt, muss mit der The Island-Karte und dem feuerspeienden DodoRex samt seiner Armee aus Zombie-Dodos vorlieb nehmen. Der geflügelte DodoWyvern ist Käufern des DLCs vorbehalten. Der Wyvern ist in der Lage Blitze statt Feuer zu speien.

Nicht nur die beiden Boss-Monster DodoWyvern und -Rex sind gefährlich für den Spieler. Einen Aufenthalt auf der Insel der tollwütigen Wölfe oder Fledermäuse kann mit einer Infektion von Lykanthropie oder Vampirismus enden.

Ist ein Spieler infiziert, bekommt er eine verbesserte Sicht und übermenschliche Kräfte. Bei einer Ansteckung mit Vampirismus bekommt er zusätzlich Flügel zum Gleiten. Im Falle der Lykanthropie wird er bei Nacht zum Werwolf. Beide Infektionen haben aber auch ihre Nachteile: Anfälligkeit für Tageslicht und das stete Verlangen nach Blut.

Kostüme, Masken, zähmbare Schlangen und mehr

Die Kostüme, die in den Candy-Corn-Lootkisten zu finden sind, können in einigen Fällen auch für Dinosaurier, Affen oder Fische tragbar sein. Das Sortiment reicht von momentan populären Killerclowns bis hin zu Vampiren. Doch nicht jedes Kostüm kann an den Tieren angewandt werden.

Wer einen der zwei Boss-Monster im Kampf besiegt, dem winken einige Halloween-Kostüme und Event-Items.

Auch neu im Halloweenevent ist, dass es nun möglich ist, Schlangen zu zähmen. Das Zähmen von Schlangen ist allerdings auf die Dauer des Events beschränkt.

Das Event startete am 28. Oktober und endet am 6. November.