Das Porsche Pack 3 wurde auf Steam veröffentlicht und kostet 6,99 Euro.

Nach 15 Jahren können Spieler mit Benzin im Blut endlich wieder Porsche außerhalb von EA-Titeln fahren: Die Exklusiv-Lizenz zwischen dem deutschen Autohersteller und dem Publisher endete 2016, nun erscheinen die ersten Fahrzeuge in anderen Spielen.

Eine der ersten Rennsimulation, die Wagen aus Stuttgart integrierte, war Assetto Corsa. Das Spiel von Entwickler Kunos Simulazioni und Publisher 505 Games veröffentlichten im Laufe des vergangenen Jahres zwei DLCS mit Porsche-Fahrzeuge, nun ist die dritte und letzte Erweiterung erschienen.

Das Porsche Pack Volume 3 kostet 6,99 Euro, der komplette Season-Pass schlägt sich mit 15,09 Euro zu Buche. Die Erweiterung ist aktuell schon auf Steam erhältlich. Auf den Konsolen wird der DLC erst im Januar erscheinen.

Neben dem Porsche Pack 3 erscheint auch Patch 1.11 für die Rennsimulation. Das Update ermöglicht es Spielern, eigene Meisterschaften zu erstellen und gegen den KI zu fahren. Außerdem wurden viele Fehler behoben und das Modell »Porsche Macan Turbo« wurde integriert.

New Championship gameplay. Create your own championship, select cars, tracks, laps, points, rules and compete against the AI.

Fixed wing damage model on Nissan GTR

Fixed kersCharge and kersInput for ERS system

Added system/cfg/messages.ini to filter system messages out

Added Print function in Time Table (export in Documents\Assetto Corsa\out)

Fixed Setup Electronic tab issue on ABS level for cars featuring no TC

Reviewed damage curve + repair times

New formula for effective radius calculation

Pitstop is possible also in Practice session

Fixed Confirm button in Pitstop screen to work without any requested operation

Fixed UI resetting AI level at start

Corrected front wheel 3D placement for Lotus Evora S and Step 2

Pitstop animation disabled for VR users

New V10 tyres and updated physics and inertias for all GT3 cars

New V10 tyres and updated physics and inertias for all GT2 cars plus Glickenhaus P4/5C and Evora GX and GTC

Updated V10 tyres and updated physics and inertias for Hypercars (LaFerrari, 599XX, FxxK, P1, Aventador SV, Huayra, Zonda R), more experimentation

Updated V10 tyres and updated physics and inertias for Ford GT40

Corrected Porsche 917/30 inertia values

Corrected Porsche 917/30 ackermann and front bump steer suspension

Corrected aero downforce and drag values for Porsche 962 Short Tail

Corrected drag values for Porsche 962 Long Tail

Porsche 962C Long Tail now has passive wastegate pressure map that permits user controlled overboost as a % of a turbo boost map. 0-9 keys

F4 key sets camera on the player car

Added Delete function on Setup screen

Added electronic controller cltr_wastegate[X].ini to control wastegate levels on turbos

Fixed potential track cut on Nordschleife Endurance and Cup layouts