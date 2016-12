Arbeiten die Entwickler der Enhanced Edition von Baldur's Gate und Icewind Dale an einem neuen Spiel im Baldur's-Gate-Universum? Im Forum suchen die Macher Beta-Tester für ein Fantasy-Rollenspiel.

Von Manuel Fritsch |

Die Entwickler von Baldur's Gate: Siege of Dragonspear arbeiten an einem neuen Fantasy-Rollenspiel und suchen dafür Beta-Tester.

Zum Thema Baldur's Gate 2: Enhanced ab 21,95 € bei Amazon.de Beamdog, das Studio hinter den Remastered-Versionen von Baldur's Gate und Icewind Dale arbeiten an einem neuen Fantasy-Rollenspiel. Dies geht aus einem Aufruf im Forum der Entwickler vor, die nach Beta-Testern für einen internen Test im Forum suchen.

Noch hat das Spiel keinen Namen oder wurden konkrete Details dazu veröffentlicht. Die Beta-Tester müssen außerdem eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, bevor sie Zugang zum separaten Forenbereich und zum Spiel erhalten. Immerhin einen kleinen Hinweis gibt es. Laut Aufruf sucht Beamdogs »Abenteurer, Krieger, Schurken, Zauberer, Druiden, Kleriker, Ranger, Mönche und Schamanen«. Das klingt schon verdächtig nach der Baldur's Gate typischen Sword Coast oder nach Icewind Dale – aber vielleicht auch einfach nur nach einem ähnlichen Fantasyspiel in einem komplett neuen Setting.

Seit dem Jahr 2013 gibt es bereits Gerüchte und Spekulationen um eine mögliche Fortsetzung von Beamdog. Allerdings gab es rechtliche Streitereien und Probleme, die damals sogar fast zur Einstellung der Enhanced-Versionen führten. Studioleiter Trent Oster sagte damals in einem Interview mit dem Magazin Polygon:

Die Prognose für die Fortsetzung der Arbeiten an Baldur's Gate ist derzeit gemischt. [...] Wir haben immer noch Interesse an dem Konzept von Baldur's Gate 3. Doch momentan sind wir alle sehr demoralisiert.

Wer Interesse an einer Mitwirkung am Beta-Test hat findet alle weiteren Informationen zur Anmeldung im Beamdog-Forum.

Nachtrag von 18:32 Uhr: In einer ersten Version machte die Headline den Eindruck, dass Beamdog bereits an einem Baldur's-Gate-Spiel arbeitet. Wir haben die Headline nachträglich entsprechend angepasst, damit klar wird, dass es sich nur eventuell um ein Spiel im BG-Universum handeln könnte, da der Entwickler bereits Pläne dazu also Konzept vorliegen hat.