Batman: The Telltale Series - Release-Termin für Episode 3 New World Order

Wann erscheint die dritte Episode des Adventures Batman: The Telltale Series? Laut Angaben des Entwicklers Telltale Games wird es am 25. Oktober 2016 so weit. Dabei muss der Superheld sich unter anderem um die Children of Arkham kümmern.

Von Andre Linken |