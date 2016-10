Feldhandbuch #1: Begeben Sie sich in Richtung des Missionsziel-Markers in die erste schlammige Dorfregion. Bevor Sie sich zum Marker in der Dorfmitte begeben, werfen Sie einen Blick in die Barracke in der linken hinteren Ecke des Blocks. Von hier aus haben Sie einen guten Blick auf die nahe Windmühle unten am Hügel, wo sie das Collectible finden.