Battlefield 1 darf einen neuen Trailer stolz sein Eigen nennen — dieser stammt allerdings nicht von Dice selbst, sondern aus den Händen eines Fans, der die absurdesten Glitches aus Alpha und Beta kunstvoll aneinandergereiht hat.

Von Dom Schott |

Zum Thema Battlefield 1 ab 6,27 € bei Amazon.de Battlefield 4 für 11,99 € bei GamesPlanet.com Niemanden sollte es verwundern, wenn im Rahmen einer Alpha oder Beta gehäuft Bugs oder Glitches vor das Fadenkreuz hüpfen: Das war weder bei der erst kürzlich beendeten Alpha-Phase von For Honor, noch bei der Beta von Battlefield 1 anders, die mehrere Millionen Spieler auf das Wüstenschlachtfeld der Sinai-Halbinsel geführt hat. In diesen Testphasen sind Entwickler auf das Feedback der Community angewiesen.

Ein Battlefield-Fan ist nun aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat die absurdesten Glitches aus der Alpha und Beta von Battlefield 1 zu einem vollwertigen Trailer zusammengefügt. Der Sound stammt aus dem Ankündigungs-Trailer. Bühne frei für den einminütigen Wahnsinn:

Es gibt übrigens auch ein Gegenstück zu diesem Glitch-Trailer: Ein kinoreifer Zusammenschnitt besonders intensiver Battlefield-Momente, die ebenfalls aus der Beta stammen:

Wie sich die Änderungen auf das Spiel auswirken, sehen wir am 21. Oktober 2016. Dann erscheint Battlefield 1 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Early-Access-Termin ist der 18. Oktober, am 13. Oktober starten EA und Origin Access. Mehr zu Battlefield 1 gibt es in unserer Titelstory im aktuellen Magazin.