Für Battlefield 1 wird es auch eine passende Companion App geben. Tatsächlich handelt es sich um ein Update der Battlelog Mobile App, die umbenannt und um Funktionen für Battlefield 1 erweitert wird.

Zum Thema Battlefield 1 ab 54,99 € bei Amazon.de Battlefield 4 für 11,99 € bei GamesPlanet.com Der Weltkriegs-Shooter Battlefield 1 erhält eine Companion App. Das kündigen DICE und Electronic Arts auf der offiziellen Webseite an. Bei der App handelt es sich nicht um eine Neuentwicklung, sondern um ein Update der bereits existierenden Battlelog Mobile App.

Die lässt im ersten Schritt natürlich den Namen fallen, schließlich setzt auch Battlefield 1 nicht mehr auf das Battlelog. Dafür gibt es eine Überarbeitung des Interface. Das wird mit dem neuen Launcher abgestimmt, der Battlefield 4, Battlefield Hardline und Battlefield 1 unter ein Dach bringt. Natürlich behält die App die bisherigen Funktionen für Battlefield 4.

Statistik und Loadout

Wer die App für Battlefield 1 nutzt, kann beispielsweise seine Karriere-Statistiken in einer Übersicht anschauen und mit Freunden und anderen Spielern vergleichen. Außerdem können Nutzer der Mobile-Software Klassen, Fahrzeuge und Ausrüstung über die App anpassen und müssen nicht extra das Spiel dafür starten.

Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4, beziehungsweise am 18. Oktober im Early Access, beziehungsweise am 13. Oktober 2016 im EA/Origin Access. Unterhalb der News finden sich der neue Trailer und Screenshots zur Einzelspieler-Kampagne.