30 Jahre Ubisoft - Beyond Good and Evil jetzt gratis für PC-Spieler

Ab sofort können PC-Spieler Beyond Good and Evil gratis via Uplay herunterladen. Die Aktion ist Teil der Geburtstags-Initiative, bei der verschiedene Klassiker aus dem Ubisoft-Portfolio zum 30. Jubiläum verschenkt werden.

Von Stefan Köhler |