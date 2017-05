Ab dem 30. Mai 2017 wird es das Multiplayer DLC Trial Pack für die PC-Version des Shooters Call of Duty: Black Ops 3 geben. Dann können die Spieler sämtliche Multiplayer-Maps aus den DLCs 30 Tage lang kostenlos testen.

Von Andre Linken |

Sämtliche DLC-Maps von Call of Duty: Black Ops 3 stehen bald 30 Tage lang kostenlos zur Verfügung.

Zum Thema CoD: Black Ops 3 ab 14,49 € bei Amazon.de Call of Duty: Black Ops III für 59,99 € bei GamesPlanet.com Wer schon immer mal einen genaueren Blick auf den ein oder anderen DLC des Shooters Call of Duty: Black Ops 3 werfen wollte, bekommt schon bald eine besonders günstige Gelegenheit dazu geboten.

Wie Activision und der Entwickler Treyarch auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben haben, steht ab dem 30. Mai 2017 (19 Uhr deutscher Zeit) das sogenannte Multiplayer DLC Trial Pack kostenlos auf dem PC zur Verfügung. Damit erhalten die Spieler von Call of Duty: Black Ops 3 insgesamt 30 Tage lang Zugriff auf alle Multiplayer-Maps der vier bisher veröffentlichten Download-Erweiterung.

Ausgeschlossen davon sind jedoch die Zombie-Maps. Wer die besagten DLCs oder den Season-Pass von Call of Duty: Black Ops 3 bereits besitzt, erhält in dem Zeitraum zum Ausgleich die doppelte Menge an Erfahrungspunkte. Hier nochmals eine Übersicht sämtlicher DLC-Maps, die im Rahmen des Trial Packs zur Verfügung stehen werden.

DLC-Maps von Call of Duty: Black Ops 3

Awakening

Skyjacked

Rise

Splash

Gauntlet

Eclipse

Spire

Knockout

Rift

Verge

Descent

Berserk

Cryogen

Empire

Rumble

Salvation

Citadel

Micro

Outlaw

Rupture

Mehr: Call of Duty - Fans stimmen über das schlechteste CoD aller Zeiten ab