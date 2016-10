Die Mindestsystemanforderungen für Call of Duty: Infinite Warfare sind bekannt. Die fallen höher als bei Black Ops 3 aus und sind nicht weit von Battlefield 1 entfernt.

Von Stefan Köhler |

Die vollgestopften Level von Call of Duty: Infinite Warfare brauchen ernstzunehmende Hardware.

Activision und Infinity Ward haben die benötigte Hardware für Call of Duty: Infinite Warfare via Steam bekanntgegeben. Nur die Mindestsystemanforderungen sind bekannt, empfohlene Hardware wird wie bei Black Ops 3 nicht angegeben.

Stichwort Black Ops 3: Infinite Warfare verlangt in allen Bereichen bessere Hardware als der Vorgänger und verlangt bis auf die CPU dieselbe Hardware wie die Konkurrenz von Battlefield 1.

Minimale Anforderungen

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit oder höher

Prozessor: Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatibel

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 04. November für PC, Xbox One und PlayStation 4.

