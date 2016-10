Dem neuen Call of Duty: Infinite Warfare liegt auch die Remastered Version des Klassikers Modern Warfare bei. Wir klären was man wissen muss und wann und wie man den aufgehübschten Shooter überhaupt spielen kann.

Diesen Herbst erscheinen gleich zwei Call of Dutys: Neben Infinite Warfare, das uns zu den Sternen schickt, kehren wir mit Modern Warfare Remastered auch zurück zu den Anfängen und erleben eine Shooter-Legende in neuem Gewand. Beide Spiele sollen am 4. November veröffentlicht werden.

Aber wie funktioniert das eigentlich? Wer kann Modern Warfare Remastered wann kaufen? Und wann und wie kann man überhaupt spielen? Wir klären hier alle wichtigen Fragen zur Shooter-Neuauflage.

Was ist Call of Duty: Modern Warfare Remastered?

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich nicht um ein Remake, sondern eben um ein Remaster - also eine optisch aufgebesserte Version des Klassikers von Infinity Ward, inklusive Singleplayer-Kampagne und Mehrspieler. Die bringt HD, neue Texturen, neues Rendering, HDR und mehr mit. Entwickelt wurde die Neuauflage zwar von Raven Software, dafür aber produziert vom Originalstudio Infinity Ward.

Wie komme ich an Modern Warfare Remastered?

Das Remaster ist Teil der Legacy, Legacy Pro und Digital Deluxe Edition von Call of Duty: Infinite Warfare für PC, PS4 und Xbox One. Separat lässt sich das Spiel zumindest momentan noch nicht erwerben.

Wie spiele ich Modern Warfare Remastered?

Steam-Spieler haben es einfach: Teil der Sondereditionen von Infinite Warfare ist ein Key, der Zugang zu beiden Spielen gewährt.

Auf der PS4 ist Modern Warfare Remastered wiederum nur mit der Disc von Infinite Warfare spielbar - trotz seperatem Download-Code. Lustigerweise können Vorbesteller der Legacy Edition aber jetzt schon den Singleplayer im Early Access spielen, auch ohne Disk. Der Disc-Zwang wird offenbar erst zum Release reingepatcht. Das Angebot gilt für alle, die den Kauf vor dem 3. November tätigen. Reine Online-Käufer müssen sich natürlich keine Gedanken darüber machen.

Auf der Xbox One enthält die Disc beide Spiele und ist deshalb unverzichtbar, auch zum Spielen von Modern Warfare Remastered. Trotzdem wird vor dem Start aber ein zusätzlicher Download benötigt.

Wie sieht der Multiplayer aus?

Der Multiplayer wird ein vollwertiges Progressionssystem erhalten, das die Spieler neue Waffen, Perks und Waffenvebesserungen freischalten lässt - ebenso wie Master Prestige. Enthalten sind außerdem gleich die zehn bei den Spielern beliebtesten Multiplayer-Maps aus dem Originalspiel. Die sechs fehlenden Karten sollen dann bis Ende des Jahres kostenlos nachgereicht werden.

Zum Release enthalten sind damit Ambush, Backlot, Bog, Crash, Crossfire, District, Downpour, Shipment und Vacant. Bis Januar nachgereicht werden dann Bloc, Countdown, Pipeline, Showdown, Strike und Wet Work. Der Multiplayer wird außerdem Dedicated Server bieten.

Kann ich meine Stats aus dem Original übernehmen?

Nein, das ist leider nicht möglich. Jeder Spieler beginnt bei der Remastered Version also wieder bei Null.

Was für ein Bewegungssystem gibt es?

Herumhüpfen und an Wänden entlang gleiten können wir auch weiterhin nur in Black Ops 3 und Infinite Warfare, Modern Warfare Remastered soll dem Movement im Originalspiel treu bleiben.

Ist die Neuauflage ungeschnitten?

Nein. Wie das Original von 2007 wird auch die Remastered Version nur als Cut-Version in Deutschland veröffentlicht. Das liegt daran, dass sich inhaltlich nichts geändert hat und die Ursprungsversion des Shooters immer noch auf dem Index steht. Activision versuchte zwar kürzlich, Modern Warfare vom Index nehmen zu lassen, die BPjM lehnte den Antrag allerdings ab.