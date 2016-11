Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

CoD: Modern Warfare Remastered - Versteckte Waffendateien gefunden, Supply Drops oder gestrichene Inhalte?

In den Dateien von Call of Duty: Modern Warfare Remastered finden sich im Spiel nicht auffindbare Waffen. Dazu gibt es Hinweise, die auf einen Schwarzmarkt wie in Black Ops 3 deuten. Kommt das Feature bald, oder handelt es sich um nicht verwendete Überreste aus der Entwicklung?

Von Stefan Köhler |