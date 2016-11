Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Diskussion: Ist die Neuauflage gut gealtert?

Freitag, 04. November 2016 um 15:41

Als Teil der Legacy-Edition liegt Call of Duty: Infinite Warfare auch eine Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare bei. Aber ist dieses Call of Duty: Modern Warfare Remastered auch heute noch sein Geld wert? Oder kann die grafische Überarbeitung das Alter des inzwischen 9 Jahre alten Spiels nicht kaschieren? Darüber sprechen im Talk Christian Schneider, Dimitry Halley und Christoph Klapetek.

» Test zu Modern Warfare Remastered

» Grafikvergleich: Alt vs. Remastered bei Candyland