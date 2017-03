Zu den Feierlichkeiten werden Publisher Paradox Interactive und Entwickler Colossal Order den Spielern der Städtebau-Simulation ein kostenloses Geschenk in Form eines Mini-DLCs machen. Derweil erreichte das Spiel einen weiteren Meilenstein.

Der neue DLC Cities: Skylines - Mass Transit lässt noch auf sich warten. Eine Mini-Erweiterung bringt unterdessen drei neue Gebäude mit sich.

Zum Thema Cities: Skylines ab 4,71 € bei Amazon.de Cities: Skylines für 22,99 € bei GamesPlanet.com Paradox produziert: Der schwedische Spiele-Publisher gibt sich aktuell umtriebig und hat viele DLCs für aktuelle Titel in der Pipeline. Zuletzt wurde eine Erweiterung für Crusader Kings 2 veröffentlicht. DLCs für Stellaris und Europa Universalis 4 stehen derweil in den Startlöchern.

Auch Cities: Skylines soll eine neue Erweiterung erhalten, die den Namen »Mass Transit« trägt und sich auf den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln konzentriert. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.



Spieler der Städtebau-Simulation erhalten aber schon jetzt neue Inhalte zum Herunterladen. Wie Paradox und Entwickler Colossal Order bekannt gaben, wird es zum zweijährigen Jubiläum des Titels, der sich am 10. März jährt, einen Mini-DLC geben. Der trägt den Namen »Pearls from the East« und beinhaltet drei neue Gebäude: den Panda-Zoo, einen chinesischen Tempel und Shanghai Pearl Tower. Die Erweiterung ist für alle Nutzer kostenlos und soll bald erscheinen.

Neben der DLC-Ankündigung äußerten sich die Verantwortlichen auch zu den Verkaufszahlen von Cities: Skylines. Mehr als 3,5 Millionen Einheiten des Spiels wurden demnach weltweit ausgeliefert. Dabei sind digitale und Laden-Verkäufe mit einberechnet. Laut Paradox-CEO Fredrik West verkaufte sich das Spiel zum Launch so gut wie kein anderer Titel des Publishers.

