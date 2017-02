Wir haben Sie, unsere Leser, in der Strategiewoche gebeten, die beste RTS-Serie aller Zeiten zu wählen. Das Finale bringt einen eindeutigen Sieger hervor!

Von Sandro Odak |

Als Teil der Themenwoche Strategiespiele haben wir unsere Leser nach ihren liebsten RTS-Serien aller Zeiten befragt. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig ausgefallen - auch wenn es in einigen Vorrunden knapp war.

Die große GameStar-Themenwoche zu Strategiespielen ist vorbei. Vom 11. bis 18. Februar 2017 haben wir Ihnen die wichtigsten RTS-Spiele der näheren Zukunft (Halo Wars 2, Dawn of War 3, Sudden Strike 4, Spellforce 3 und Iron Harvest) und echte Klassiker (Age of Empires 2, Stronghold, WarCraft 3 und Command & Conquer) vorgestellt.

Die Themenwoche lief jedoch nicht nur linear auf GameStar.de ab. Wir haben auch mit Ihnen, unseren Lesern und Zuschauern, interagiert. Auf Facebook haben Redakteure jeden Abend im Livestream von ihren liebsten Strategie-Erinnerungen berichtet. Außerdem haben wir Sie in einer interaktiven Umfrage nach den besten Strategieserien aller Zeiten befragt. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind wir noch schuldig - und obwohl das Finale sehr eindeutig ausgefallen ist, waren die Vorrunden manchmal ziemlich knapp!

Ergebnis der Vorrunden

Die Community-Wahl zur besten Strategieserie aller Zeiten fing mit vier Vorrunden-Entscheiden an. Wir haben in den vier Runden jeweils vier Spiele gegeneinander antreten lassen. Die Vorrunden sind thematisch leicht vorsortiert in Historie, Weltkrieg, Fantasy und Zukunft.

Sieger Vorrunde 1: WarCraft

Vorrunde 1 der Community-Wahl zur besten Strategieserie aller Zeiten.

WarCraft: 3.799 Stimmen

Stronghold: 2.452 Stimmen

Herr der Ringe: Schlacht um Mittelerde: 1.526 Stimmen

Spellforce: 413 Stimmen

Sieger Vorrunde 2: Command & Conquer

Vorrunde 2 der Community-Wahl zur besten Strategieserie aller Zeiten.

Command & Conquer: 3.386 Stimmen

Company of Heroes: 1.573 Stimmen

Sudden Strike: 182 Stimmen

Blitzkrieg: 136 Stimmen

Sieger Vorrunde 3: Age of Empires

Vorrunde 3 der Community-Wahl zur besten Strategieserie aller Zeiten.

Age of Empires: 3.259 Stimmen

Total War: 1.844 Stimmen

Empire Earth: 741 Stimmen

Rise of Nations: 173 Stimmen

Sieger Vorrunde 4: StarCraft

Vorrunde 4 der Community-Wahl zur besten Strategieserie aller Zeiten.

StarCraft: 1.781 Stimmen

Dawn of War: 1.248 Stimmen

Supreme Commander: 369 Stimmen

Homeworld: 221 Stimmen

Die Ergebnisse der Halbfinale und des großen Finales finden Sie auf Seite 2. Auf Facebook können Sie außerdem die Mitschnitte unserer Livestreams anschauen (auch ohne angemeldet zu sein):

Livestream: Dawn of War mit Maurice Weber

Livestream: Command & Conquer mit Michael Graf

Livestream: WarCraft 3 mit Jochen Redinger

Livestream: Stronghold mit Heiko Klinge

Livestream: Age of Empires 2 mit Sandro Odak