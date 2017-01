Funcom hat die genaue Startzeit für Europa und Preise der am 31. Januar startenden Early-Access-Phase des Barbaren-Survivalspiels Conan Exiles bekannt gegeben. Ein cineastischer Trailer stimmt auf die letzte Woche vor dem Start ein.

Von Manuel Fritsch |

In wenigen Tagen, am 31. Januar 2017 startet die Early-Access-Phase des Survivalspiels Conan Exiles am PC. Zum bevorstehenden Start haben die Entwickler von Funcom einen cineastischen Trailer, Startzeiten und neue Informationen zu Preisen und einer Special-Edition des Open-World-Spiels veröffentlicht.

Das Unternehmen hat heute bekanntgegeben, dass die Server zum Spiel am 31. Januar um 6 Uhr morgens europäischer Zeit online gehen werden. Funcom startet den Countdown für die letzte Woche heute mit der Premiere des offiziellen Trailers, der von den Bläck Studios für das Spiel produziert wurde. Der Trailer vermittelt die Atmosphäre der wilden und barbarischen offenen Welt, in der die Spieler überleben, bauen und herrschen müssen.

Special Edition

Zusätzlich wurde eine Special Edition zum Spiel vorgestellt. Die Conan Exiles - Barbarian Edition beinhaltet neben dem Spiel folgenden Bonusgegenstände:

Digitales Comicbuch zu Conan Exiles

Ein Logo-T-Shirt

Sechs digitale »Conan the Avenger«-Comicbücher von Dark Horse Comics

Digitales »Pen & Paper«-Rollenspiel-Regelbuch »Conan« mit 368 Seiten der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne von Modiphius

496 Seiten umfassendes »The Coming of Conan«-Ebook mit Illustrationen und Conan-Originalerzählungen

Soundtracks aus Age of Conan und Rise of the Godslayer sowie der brandneue Soundtrack von Conan Exiles

Ingame-Objekte für das »Age of Conan«-MMO, einschließlich eines »wilden Nashorns« als Reittier.

Digitales Artbook »The Art of Conan Exiles«

Weitere Informationen zur Barbarian Edition sind im Steam-Store erhältlich. Die Kosten für den PC-Vorabzugang von Conan Exiles kosten in der Standard Edition kostet 29,99 US-Dollar, für die Barbarian Edition werden 49,99 US-Dollar fällig.

