Ersten Berichten läuft die chinesische Version von Counter-Strike: Global Offensive mit einer Server-Tickrate von 128 Hertz. Eine Verdoppelung der Standard-Tickrate 64 wird von westlichen Fans seit Jahren gefordert.

Counter-Strike: Global Offensive kommt bald offiziell nach China. Und die ersten entdeckten Server laufen tatsächlich mit einer Tickrate von 128 Hertz.

Kommt die Tickrate-Revolution zuerst nach China? Das legt ein Bericht über den bevorstehenden Release von Counter-Strike: Global Offensive im Land der aufgehenden Sonne nahe. Demnach laufen die ersten Server mit einer Tickrate von 128 Hertz. Westliche Spieler müssen sich mit 64 Hz abfinden.

Die Informationen stammen von den Kollegen bei csgo.replays.net, die zur Untermauerung Bilder eines Netzwerk-Benchmarks veröffentlicht haben. Die Server sollen in Peking stehen und werden von Perfect World betrieben. Das chinesische Unternehmen arbeitet schon bei Dota 2 mit Valve zusammen. CS:GO ist grundsätzlich in China erhältlich, allerdings nur über private Plattformen wie 5E online spielbar. Eine offizielle Unterstützung und Matchmaking gibt es nicht.

Onlineinhalte müssen in China strenge Auflagen erfüllen und für den lokalen Markt angepasst werden, chinesische Spiele sind nicht mit internationalen Version kompatibel. Westliche Unternehmen suchen sich für ihre Spielumsetzungen daher Partner wie eben Perfect World. Ein anderes Beispiel ist Blizzard und NetEase, die bereits seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.

128 Hertz? Tickrate?

Aber zurück zur Technik und der Reihe nach: Die Tickrate beschreibt die Anzahl an Berechnungen pro Sekunde, die ein Server mit den von Spielern erhaltenen Informationen anstellt. Eine Tickrate von 128 Hz bedeutet also, dass der Server 128 Mal pro Sekunde ein Update der Spielwelt auf Basis von Spielerbewegungen, Trefferfeedback und so weiter erstellt.

Die offiziellen Server von Counter-Strike: Global Offensive laufen mit 64 Hz, eine Erhöhung auf 128 Hz wird von der Community seit Jahren lautstark gefordert. Inoffizielle Community-Server können mit 128 Hz betrieben werden. Und auch Turniere der E-Sport-Profis werden mit einer Tickrate von 128 gespielt. Die sehr hohe Tickrate kann nur mit potenter Hardware wirklich genutzt werden, viele Genregrößen wie Overwatch und Battlefield 1 bewegen sich ebenfalls um eine Tickrate von 60 herum.

Höhere Tickraten bedeuten präzisere Daten und ein angenehmeres Online-Erlebnis, erhöhen aber auch den Rechenaufwand und damit die Kosten für die Betreiber. Dieser entscheidende Punkt ist einer der Hauptgründe, der für das bisherige Ausbleiben einer Erhöhung der Tickrate ins Feld geführt wird. Folglich ist die Debatte um höhere Tickraten auch emotional aufgeladen, da viele Fans über die augenscheinliche Gängelung unglücklich sind.

Standard-Tickrate oder Premiumdienst?

Trotz des angeblichen Bildbeweises handelt es sich um keine absolute Bestätigung der höheren Tickrate. Schließlich kann die erhöhte Tickrate auch nur zu Testzwecken vor Release auf den Servern laufen. Zudem kann nicht bestätigt werden, ob wirklich alle Server auf eine höhere Tickrate setzen.

Möglich wäre auch folgendes Denkspiel: Perfect World will zum Launch von CS:GO in China nicht nur die direkte Umsetzung des Spiels abwickeln. Auch die Arbeit von Drittanbietern wie Faceit und ESEA könnte man übernehmen, die mit eigenen Ranking-Systemen, eigener (und besserer) Anti-Cheat-Software und natürlich einer Tickrate von 128 Hertz für ihre eigenen Server werben. Zum Release in China könnte Perfect World diesen Premiumdienst neben dem normalen Spiel anbieten - alles aus einer Hand.

Eine offizielle Bestätigung von Valve und Perfect World gibt es noch nicht.

