Brace Yourself Games hat den Amplified-DLC für den Dungeon-Crawler Crypt of the NecroDancer im Early-Access veröffentlicht. Darin warten unter anderem eine neue Welt sowie ein weiterer Bosskampf. Den Launch-Trailer gibt es ebenfalls zu sehen.

Von Andre Linken |

Ab sofort steht der Amplified-DLC für den Dungeon-Crawler Crypt of the NecroDancer bei Steam zum Download bereit.

Der Entwickler Brace Yourself Games hat die Early-Access-Version der Download-Erweiterung veröffentlicht und lädt die Spieler somit dazu ein, sich die neuen Inhalte ganz genau anzuschauen. In dem DLC »Amplified« verschlägt es den Spieler in eine komplett neue Zone, in der mit Nocturna ein fieser Protagonist auf den finalen Kampf wartet.

Des Weiteren gibt es zahlreiche neue Gegner, zusätzliche Waffen und Ausrüstung sowie hilfreiche Begleiter. Zudem haben die Entwickler von Brace Yourself Games den Soundtrack von Crypt of the NecroDancer erweitert und auch an eine frische Zwischensequenz gedacht.

Rabattaktion bei Steam

Passend zum Early-Access-Start des 6,99 Euro teuren Amplified-DLCs gibt es bei Steam eine Aktion: Bis zum 27. Januar 2017 gibt es beim Kauf des Hauptspiels Crypt of the NecroDancer einen Rabatt in Höhe von 75 Prozent.

Außerdem finden Sie oberhalb dieser Meldung einen neuen Trailer von Crypt of the NecroDancer, der Ihnen anhand von Gameplay-Szenen einige der Neuerungen aus dem DLC etwas genauer vorstellt.