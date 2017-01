Crypt of the NecroDancer - Gameplay-Trailer zum Early-Access-Start des Amplified-DLC

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 12:43

Der Trailer zum Early-Access-Launch des Amplified-DLCs für Crypt of the NecroDancer stellt einige der Neuerungen anhand von Gameplay-Szenen etwas genauer vor.

In der Download-Erweiterung verschlägt es den Spieler in eine komplett neue Zone, in der mit Nocturna ein fieser Protagonist auf den finalen Kampf wartet. Des Weiteren gibt es zahlreiche neue Gegner, zusätzliche Waffen und Ausrpstung sowie hilfreiche Begleiter.

Zudem haben die Entwickler von Brace Yourself Games den Soundtrack von Crypt of the NecroDancer erweitert und auch an eine frische Zwischensequenz gedacht.

Der Release-Termin für die finale Version des Amplified-DLC steht derzeit noch nicht fest.