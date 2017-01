Ein YouTuber hat sich selbst eine Challenge gesetzt, um die Kämpfe in Dark Souls 3 noch schwerer zu gestalten. Er besiegte Champion Gundyr unter beeindruckenden Vorraussetzungen und deklassiert den Boss.

Von Manuel Fritsch |

Dark Souls 3 gilt als schweres Spiel. Manche Spieler suchen sich jedoch noch zusätzliche Herausforderungen, um die Kämpfe noch schwerer werden zu lassen.

Der YouTuber iHardlyTriHard Gaming hat nun ein Video hochgeladen, dass nicht nur eingefleischte Dark-Souls-Fan beeindrucken wird. In dem unten eingebetteten Kampf deklassiert der Spieler einen der härtesten Bosse im ganzen Spiel, nämlich Champion Gundyr. Als wäre das Blocken einer Attacke im Rücken nach einer 720-Grad-Drehung nicht schon schwer genug, entblättert sich der Spieler zusätzlich nach und nach und legt einen regelrechten »Rüstungsstrip« hin.

Um das Geschehen noch zu toppen, setzt sich der Spieler zusätzlich die Aufgabe, nach jedem Angriff auch noch einen Sonnengruß (»Praise the Sun«) auszuführen, nur um im letzten Moment den verheerenden Schlägen auszuweichen. Wer also noch eine Herausforderung für seinen nächsten Dark-Souls-3-Run sucht, kann sich ja in Zukunft mit diesem Video messen:

