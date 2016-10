THQ Nordic hat neue Releasetermine für das HD-Remaster des ersten Darksiders und Die Zwerge veröffentlicht. Unter dem vollständigen Namen »Darksiders: Warmastered Edition« erscheint die PC-Version am 29. November 2016. Die Reise der Zwerge startet am 1. Dezember auf dem PC.

Von Manuel Fritsch |

Das HD-Remaster »Darksiders: Warmastered Edition« erscheint am 29. November 2016 für den PC und damit eine Woche nach den Versionen für Xbox One und PS4.

Nach den gestrigen Gerüchten um eine Verschiebung hat Publisher THQ Nordic heute den offiziellen Releasetermin für Darksiders: Warmastered Edition bestätigt. Die PC-Version erscheint am 29. November 2016, die Version für PS4 und Xbox One eine Woche früher am 22. November. Ursprünglich war die Veröffentlichung der Remaster-Version bereits für den 25. Oktober 2016 geplant.

Auch aus dem Zwergen-Lager gibt es Neuigkeiten zum Releasetermin. Das Spiel zur Buchserie »Die Zwerge« von Markus Heitz wird von King Art Games entwickelt und wird zeitgleich für PC, Xbox One und PS4 am 1. Dezember 2016 erscheinen. Schön für Sammler: Das Spiel erscheint sowohl digital als auch in einer physischen Version für den Handel.