Die Remaster Darksiders: Warmastered Edition erscheint für Besitzer der PC-Version des Originals kostenlos als Update. Das bestätigt der Publisher THQ Nordic.

Von Stefan Köhler |

Die Darksiders: Warmastered Edition ist kostenlos für alle Besitzer des Originals.

Bereits für PS4 und Xbox One verfügbar und ab kommender Woche auch für PC: Darksiders: Warmastered Edition erscheint am 29. November digital via Steam und und legt den Actionklassiker neu auf.

Die gute Nachricht für Besitzer des Originals von 2010: Wer das Spiel bereits in der Steam-Bibliothek hat, erhält am 29. die Warmastered Edition völlig kostenlos dazu. Die Neuauflage taucht dann einfach in der eigenen Spieleliste auf. Das haben uns Vertreter des Publishers THQ Nordic im persönlichen Gespräch mitgeteilt.

Das Remaster verbessert die Grafik des Titels in Sachen Beleuchtung, Texturen und liefert deutlich bessere Schatten. Ein Vergleichsvideo unseres Grafik-Videokanals zwischen PC-Original und PS4-Warmastered (die hier stellvertretend für die PC-Version der Warmastered Edition gelten kann) findet sich unterhalb der News.