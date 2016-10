Das Multiplayer-Survivalspiel Dead by Daylight wird um Inhalte der Halloween-Horrorfilme erweitert. Als Mörder wird Michael Myers dazu stoßen, Laurie Strode muss dem Kultkiller entkommen.

Von Stefan Köhler |

Dead by Daylight wird um Inhalte aus John Carpenters Halloween erweitert - inklusive Killer Michael Myers, Laurie Strode und einem Vorort-Level.

Zu Halloween wird das Multiplayer-Survivalspiel Dead by Daylight um Halloween erweitert - es geht um John Carpenters Horror-Filmklassiker von 1978. Das gab Produzent Mathieu Cote von Behaviour Interactive im Interview mit RockPaperShotgun bekannt.

So wird als Killer der Halloween-Mörder Michael Myers auftauchen, ein Spieler soll als Laurie Strode versuchen zu überleben. Dazu wird es eine neue Vorort-Karte geben, auf der es um Leben und Tod geht. Das grundsätzliche Spielprinzip bleibt auch im Halloween-Update für Dead by Daylight gleich: In einer Multiplayer-Partie versuchen vier Spieler zu überleben, während ein einzelner Spieler als Killer ihnen auf den Fersen ist.

So gut ist der Titel: Dead by Daylight im Test auf GameStar.de

Michael Myers wird allerdings eine sowohl spannende, als auch gruselige Mechanik bieten: Wenn der Spieler seine Opfer verfolgt und sie nicht sofort tötet, wird sein Angriff immer stärker. Spieler dürften von ihrem Stalker also durchaus ein paar Mal erschreckt werden, bis er schließlich aus der Dunkelheit hervortritt und kurzen Prozess macht.

Lauries Fähigkeiten will man noch nicht näher beschreiben. Es ist nur bekannt, dass sie stärker wird, wenn sie als letzte Überlebende gegen Myers antreten muss. Außerdem wird die Mechanik »Besessenheit« eingeführt: Dann wird ein Spieler für den Killer als besonderes Ziel markiert, das vielleicht zuerst, oder ganz zum Schluss ausgeschaltet werden muss. Die Opfer wissen davon nichts und müssen sich aus der Spielweise des Killers zusammenreimen, wer das auserkorene Ziel ist. Das klingt allerdings noch reichlich ungenau, mehr zu den Spielmechaniken will man erst später erklären.

Dead by Daylight ist seit dem 14. Juni 2016 verfügbar, der Überraschungshit soll nach dem Halloween-Update um weitere Inhalte aus Horror- und Slasher-Klassikern erweitert werden. Ein präzises Release-Datum für das Halloween-Update gibt es noch nicht.