Dear Esther - Erweiterte »Landmark Edition« erscheint als kostenloses Update

Am 20. September erscheint das narrative Explorationsspiel Dear Esther von The Chinese Room auch für die Konsolen PS4 und Xbox One in einer überarbeiteten Version. Besitzer der PC-Version können die neue Edition inklusive aller Extras ab dem 14. Februar als kostenloses Update laden.

Von Manuel Fritsch |