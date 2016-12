Nachdem Der Herr der Ringe Online jüngst den Entwickler gewechselt hat, überlegt man sich nun, ob es zum Start von Mordor neue, alternative Charaktermodelle geben soll. Diese sollen parallel mit den alten Modellen nutzbar sein.

Von Jürgen Stöffel |

Unsere Helden in der Herr der Ringe Online könnte in Mordor ganz anders aussehen.

Das Team hinter dem Online-Rollenspiel Der Herr der Ringe Online ging vor kurzem weg vom bisherigen Entwickler Turbine und gründete ein neues Studio namens Standing Stone Games. Dort will man wohl einiges am Spiel verändern, beispielsweise die Charaktermodelle. Diese kommen dann womöglich schon mit dem kommenden Mordor-Update.

Die Wahl des Modells

Laut unserer Partnerseite Mein-MMO wird im Forum von Herr der Ringe Online bereits fleißig über die neuen Modelle diskutiert. Viele Spieler scheinen sie zu begrüßen, andere wollen aber an den alten Versionen festhalten.

Passend zum Thema: Herr der Ringe Online geht zu Daybreak

Die Lösung: Die Entwickler wollen - sofern die neuen Modelle wirklich kommen - eine Option einbauen, mit der man entweder die alten oder neuen Modelle sehen kann. So bekommt jeder, was er will und niemand wird zu etwas gezwungen. Neben den neuen Charakteren arbeiten die Entwickler auch an einer Verringerung des Lags und möglicherweise sind auch weitere Raids geplant.