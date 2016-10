In Der Herr der Ringe Online nähert sich die Handlung dem Ende, denn auf dem Testserver ist bereits das schwarze Tor zu sehen. Dahinter verbirgt sich das düstere Land Mordor, wo voraussichtlich die große Endschlacht des Online-Rollenspiels stattfindet.

Von Jürgen Stöffel

Am Schwarzen Tor wird sich vorrausichtlich das Schicksal von Mittelerde in Herr der Ringe Online entscheiden.

Die offizielle Story von Der Herr der Ringe Online geht auf den großen Höhepunkt zu, denn auf dem Testserver des Online-Rollenspiels ist mittlerweile das berüchtigte Schwarze Tor zu sehen. Dieses gewaltige Bollwerk bewacht den Zugang in das dunkle Land Mordor, wo der Turm des Oberschurken Sauron steht. Dort müssen unsere Helden hin, um den Ringkrieg endgültig zu beenden und den dunklen Herrscher zu schlagen.

Der YouTuber Andang hat in dem hier eingebetteten Video das Schwarze Tor bereits in einem ersten Besuch zu Gesicht bekommen und das zugehörige Cinematic aufgezeichnet. Bislang bleibt die Pforte aber verschlossen. Doch wer die zugehörigen Bücher oder Filme kennt, der weiß, dass an jenem Ort eine epische Schlacht stattfinden wird, die im Spiel sicherlich zu den großen Highlights gehören wird.

Quelle: MMORPG via Mein-MMO