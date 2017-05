Obwohl der Online-Shooter Destiny 2 erst im September erscheint, gibt es bereits jetzt hohe Vorbestellerzahlen. Außerdem hat der Entwickler Bungie spezielle Anpassungen für die PC-Version angekünidgt.

Von Andre Linken |

Für die PC-Version von Destiny 2 wird es spezielle Features geben.

Der Release des Online-Shooters Destiny 2 ist für den 8. September 2017 geplant. Doch schon jetzt ist das Interesse an dem Spiel extrem groß.

Das lässt sich unter anderem an der Zahl der Vorbestellungen sehen, die bereits zum aktuellen Zeitpunkt ziemlich hoch sind. Eric Hirshberg, der Geschäftsführer von Activision Blizzard, hat im Rahmen einer Investorenkonferenz (via DualShockers) bekannt gegeben, dass die Vorbestellerzahlen für Destiny 2 zu den besten, beziehungsweise höchsten in der Geschichte des Publishers gehören. Allerdings mache er dabei keine konkreten Angaben.

PC-Version im Fokus

Zudem erklärte Hirshberg, dass es für die PC-Version einige maßgeschneiderte Features geben wird, ohne jedoch auch hierzu weitere Details vorzulegen.

Aus Respekt zum PC sind wir dazu verpflichtet, einige bedeutende Features zu bieten, die für die PC-Community maßgeschneidert sind. Es ist toll, was wir ihnen zu zeigen haben. Allerdings überlasse ich die Details unserem Gameplay-Premieren-Event, das am 18. Mai stattfinden wird. Dann wird es auch weitere aufregende Ankündigungen zu dem Spiel geben.

Wir dürfen demnach sehr gespannt sein, was der Entwickler Bungie uns beim großen Premieren-Event am 18. Mai 2017 so alles zu Destiny 2 zeigen wird.

