Destiny 2 - GameStop-Leak deutet auf neue Gameplay-Mechaniken & Sub-Klassen hin

Offenbar werden Titanen, Jäger und Warlocks in Destiny 2 mit bestimmten Tier-Symbolen dargestellt. Das deuten aktuelle Merchandise-Artikel an, die bei GameStop gelistet sind. Was hat das alles zu bedeuten?

Von Hannes Rossow |