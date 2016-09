Für Preorder-Kunden von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske geht das Abenteuer etwas früher los. Bethesda gewährt einen Tag Early Access bei einer Vorbestellung.

Von Stefan Köhler |

Dishonored 2 erscheint für Vorbesteller einen Tag früher.

Zum Thema Dishonored 2 ab 59,98 € bei Amazon.de Dishonored 2 für 44,99 € bei GamesPlanet.com Der Early-Access-Trend für AAA-Spiele erreicht den ersten großen Singleplayer-Titel: Wer das Actionspiel Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske vorbestellt, darf einen Tag früher spielen. Das teilen Bethesda und Arkane Studios per Pressemeldung mit.

Die Aktion gilt alle Käufer, ob Digital- oder Boxversion, PC, Xbox One oder PlayStation 4. Der Release von Dishonored 2 ist am 11. November 2016, wer preordert darf also schon am 10. November loslegen. Wie gut uns der Actionpart von Dishonored 2 gefallen hat, zeigen wir im Video unterhalb der News.

Dishonored 2 folgt dem Early-Access-Trend der Branche: Titel wie NBA 2K17 und Forza Horizon 3 erscheinen für Käufer der Ultimate Editions ein paar Tage früher, PS4-Vorbesteller von Call of Duty: Infinite Warfare kriegen Modern Warfare Remastered dank eines Deals mit Sony einen ganzen Monat vor allen anderen Spielern. Battlefield 1 trumpft dank Deluxe Edition und EA/Origin Access gleich mit zwei Early-Access-Daten auf.