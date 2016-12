Door Kickers 2: Task Force North sollte ursprünglich noch 2016 bei Steam Early Access erscheinen, jetzt wurde der Release des Taktik-Nachfolgers verschoben. Gleichzeitig verraten die Entwickler Details, was in der ersten Version enthalten sein wird.

Das Top-Down-Taktikspiel Door Kickers 2 wird erst 2017 bei Steam Early Access an den Start gehen. Ursprünglich war der Release für Ende 2016 geplant. Laut den Entwicklern benötigt man mehr Zeit, um Door Kickers 2 zu einem echten, vollwertigen Nachfolger zu machen. Dabei wird von der 2D-Engine des Vorgängers auf ein 3D-Gerüst gewechselt, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.

»Der Übergang auf die neue 3D-Grafik, die Verbesserung des Renderings für mehr Übersicht, neue Grafiken und Features wie zerstörbare Wände, Veränderungen am Interface - all das braucht Zeit«, so das Statement.

Door Kickers 2 soll demnach »definitiv« 2017 erscheinen, auf einen konkreten Termin will sich das Team aber nicht festlegen. Erst wenn die gewünschte Qualität erreicht sei, werde man das Produkt bei Early Access bereitstellen und dann etwa monatlich mit neuen Updates versorgen.

Ein paar neue Infos gibt es dann aber wenigstens noch: Die Feature-Liste für die erste Early-Access-Version wurde veröffentlicht und zeigt, wie enorm viel sich im Vergleich zum ersten Door Kickers ändern wird. Enthalten sind:

Einzel-Missionen für Solo- und Koop-Spieler

Neue Klassen: Scharfschütze und MG-Schütze

Neue Fähigkeiten wie Unterstützungsfeuer

Waffenanpassung (Zieloptiken, Schalldämpfer, etc.)

Nachteinsätze, in denen man sich die Dunkelheit zu Nutze machen kann

Zerstörbare Wände, um neue Eintrittspunkte zu schaffen

Individuelle Einsatzregeln, Sprinten und neue taktische Optionen

Später sollen noch viele weitere Funktionen dazukommen, wie etwa Drohnenaufklärung, PvP-Modi und ein Missions-Editor zur Erstellung eigener Einsätze und Szenarien. Das erste Door Kickers räumte 2014 zahlreiche Kritikerpreise ab und gilt als Geheimtipp für Taktik-Fans - insbesondere für Freunde der Planungsphase aus früheren Rainbow-Six-Teilen.

Door Kickers 2 bietet neue Optionen: Hier lehnt sich ein Operator um die Ecke, um eine Sichtlinie herzustellen. Der Gegner entwortet mit Raketenbeschuss.