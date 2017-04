Einige Angestellte von Almost Human haben ein zweites Entwicklerstudio gegründet und arbeiten dort nun am Rollenspiel Druidstone: The Secret of the Menhir Forest.

Von Tobias Ritter |

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest ist ein neues Projekt offenbar unausgelasteter Almost-Human-Mitarbeiter.

Da Almost Human aktuell kein neues Projekt in Arbeit hat, haben einige der Entwickler von Legend of Grimrock parallel ein zweites Entwicklerstudio gegründet. Der Designer-Programmierer Petri Häkkinen und der Art Director Juho Salila sind die Initiatoren hinter Ctrl Alt Ninja, unter dessen Dach sie seit einigen Monaten gemeinsam mit weiteren Almost-Human-Angestellten an Druidstone: The Secret of the Menhir Forest arbeiten.

Als Konkurrenz zu ihrem weiterhin aktuellen Arbeitgeber wollen sie das neue Studio aber nicht verstanden wissen. Das Projekt sei vergleichbar mit Band-Mitgliedern, die eine Zweitmitgliedschaft bei einer weiteren Band hätten.

Neues Old-School-Rollenspiel

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest wird von Häkkinen und Salila als Old-School-Rollenspiel beschrieben. Gespielt wird aus einer isometrischen Perspektive, bei Kampfszenen schaltet das Spiel auf ein 2D-Gitternetz um. Die Kämpfe laufe dann klassisch rundenbasiert ab.

Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines wiedererweckten Druiden, der sich auf die Suche nach dem Sinn seiner Reinkarnation begibt. Dabei geht er auf Monsterjagd, erkundet verlassene Ruinen und löst kleinere Rätsel. Auch Mitstreiter lassen sich auf seinem Weg finden.

Weitere Details zu Druidstone: The Secret of the Menhir Forest finden sich auf der offiziellen Webseite zum Spiel. Die Mitarbeiter von Ctrl Alt Ninja betonen übrigens, wieder vollständig zu Almost Human zurückzukehren, sobald dort eine neue Entwicklung anläuft.