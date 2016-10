Emergency 2017 bietet eine neue »Anti-Terror«-Kampagne, eine Hundestaffel und eine historische Kampagne in Hamburg. Das Spiel erscheint am 28. Oktober 2016.

Von Manuel Fritsch |

Eine Bombe hat die Tram ein wenig aus der Spur gebracht. Emergency 2017 bietet eine »Anti-Terror«-Kampagne und erscheint am 28. Oktober 2016.

Zum Thema Emergency 2017 ab 39,99 € bei Amazon.de Der Publisher Deep Silver hat den Release von Emergency 2017 – Einsatz gegen den Terror bekannt gegeben. Die Rettungssimulation erscheint am 28. Oktober für PC. Im Spiel werden unterschiedliche Katastrophen-Szenarien simuliert, die Spieler koordinieren dabei den Einsatz der Rettungskräfte.

Neu sind eine »Mini-Kampagne« im Hamburg des 17. Jahrhunderts. Darin gilt es mit den »Rätlichen Garden« die Bürger vor der Hexenjagd eines wütenden Mobs zu beschützen. In der Jetzt-Zeit nimmt sich die Rettungssimulation einiger besonders aktueller Themen an. So gilt es als Einsatzleiter, Gefahren des Terrorismus abzuwehren, die Schäden nach Anschlägen einzudämmen und, so der Beschreibungstext, »die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten«.

Neben den bekannten Einheiten freuen sich Fans der Serie auf eine neue Hundestaffel, mit der Verletzte gefunden und Bomben aufgespürt werden können.

Wie auch bereits bei der Vorgängerversion Emergency 2016 handelt es sich bei der neuen Ausgabe für 2017 um eine überarbeitete Version des Spiels Emergency 5. Das bedeutet, dass die neue Version inklusive aller Inhalte, Verbesserungen und Erweiterungen aus der Deluxe- und Reloaded-Version und allen Updates aus Emergency 2016 erscheint. Besitzer von Emergency 5 können die aktuellen Inhalte als DLC nachkaufen.