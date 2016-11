Mit Fallout: The Frontier ist eine Total Conversion für Fallout: New Vegas in Arbeit, die nicht nur Panzerkämpfe, Waffenmods und eine komplett neue Story bringt. Die Mod wird uns sogar ins Weltall schicken, wie ein neuer Feature-Trailer zeigt.

Von Andre Linken |

Das ist in einem von mehreren neuen Videos zu sehen, die zahlreiche Neuerungen der Modification anhand von Gameplay-Szenen zeigen. Demnach wird es in Fallout: The Frontier unter anderem möglich sein, ins Weltall vorzustoßen, um dort Kämpfe auszutragen.

Des Weiteren planen die Entwickler der Mod fahrbare Vehikel, Charaktere mit Sprachausgabe, ein neues Quick-Loot-System sowie die Modifikation von Waffen in Echtzeit. Wie die neuen Szenen in den Videos zeigen, hat sich das Team bei den Arbeiten an Fallout: The Frontier wohl unter anderem von Mad Max inspirieren lassen. Einige der Videos finden Sie in dieser Meldung.

Einen konkreten Release-Termin für Fallout: The Frontier gibt es allerdings noch immer nicht. In der Mod dreht sich alles um General Blackthorn von der New California Republic und dessen Kampf gegen Präsident Kimball. Er wurde in das Grenzland verbannt, von wo aus er seinen Rachefeldzug plant.

