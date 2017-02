Die Fußball-Simulation FIFA 18 wird erneut eine Story bieten. Electronic Arts spricht im aktuellen Geschäftsbericht von einer zweiten Season für den Modus The Journey, der in FIFA 17 sein Debüt feierte.

Von Stefan Köhler |

Im Vorgänger wurde er eingeführt und er kam gut an: Der Story-Modus The Journey erhält im kommenden FIFA 18 eine zweite Staffel. Das bestätigt der Publisher und Entwickler Electronic Arts im jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017, ein Transkript des Investorengesprächs findet sich bei seekingalpha.com.

Laut EAs Geschäftsführer Andrew Wilson wird The Journey in FIFA 18 »neue Charaktere und Geschichten« einführen. In FIFA 17 übernehmen Spieler die Rolle des Protagonisten Alex Hunter, der sich in seiner ersten Saison in der britischen Premier League bewehren muss. Laut EA haben über zehn Millionen Spieler den neuartigen Storymodus ausprobiert.

FIFA sehr erfolgreich

Auch im Mehrspieler war FIFA 17 erfolgreich, die Spielerzahl in FIFA Ultimate Team habe sich gegenüber FIFA 16 um zehn Prozent erhöht. EA geht im Geschäftsbericht soweit und nennt FIFA 17 das weltweit erfolgreichste Konsolenspiel des Jahres 2016, womit Call of Duty erstmals seit Jahren der Dominanz vom Thron gestoßen wurde.

FIFA 18 wird neben The Journey und Ultimate Team auch das im letzten Jahr eingeführte Technikgerüst der Frostbite Engine zurückbringen. Weitere Details folgen im Laufe des Jahres bis zum Release im September 2017.