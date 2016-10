For Honor muss ohne Splitscreen-Modus auskommen. Obwohl die Entwickler ihn zuletzt noch als absolutes Key-Feature bezeichnet haben, muss der Koop-Modus wegen Komplikationen gestrichen werden.

For Honor wird nicht im Splitscreen-Modus spielbar sein.

Das neue Schwertkampf-Spiel For Honor wird keinen Splitscreen-Modus enthalten. In einem IGN-Interview sagte For Honor-Produzent Stephane Cardin:

»Wir haben diese Woche entschieden, den Splitscreen-Modus zu streichen. Es war ein Feature, das wir geliebt haben. Aber als wir uns angesehen haben, was noch getan werden muss, um einen Online-Koop-Modus möglich zu machen, mussten wir eine Entscheidung fällen. Jetzt haben wir genug Zeit, um das Spiel auf ein AAA-Level zu bringen und sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Erfahrung liefern.«

Mehr zu For Honor: Entwickler versprechen vollwertige Singleplayer-Kampagne

Auf der E3 2015 hatte Jason Van den Berghe, der Creative Director von For Honor, noch verkündet, dass der Splitscreen-Modus ein absolutes Schlüssel-Feature des Spiels sein würde. For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Im vergangenen Monat lief die Closed-Alpha von For Honor. Dabei hat ein Spieler sogar 53 Stunden dafür verwendet um den höchsten Level zu erreichen.