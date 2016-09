Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Forza Horizon 3 - Australier driftet einmal um die komplette Karte

Der YouTuber DomesticMango hat sich in Forza Horizon 3 der Herausforderung gestellt, einmal um die gesamte Australien-Karte in einem Ute zu driften. In gut 20 Minuten löst er die Aufgabe, der Kombozähler wird kein einziges Mal zurückgesetzt.

Von Stefan Köhler |