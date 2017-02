Nach Angaben von Microsoft wurden von dem Rennspiel Forza Horizon 3 bereits mehr als 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Die gesamte Forza-Marke hat zudem den Umsatzmeilenstein von einer Milliarde Dollar erreicht.

Von Andre Linken |

Von dem Rennspiel Forza Horizon 3 wurden bereits mehr als 2,5 Millionen Exemplare verkauft.

Zum Thema Forza Horizon 3 ab 19,99 € bei Amazon.de Von dem Rennspiel Forza Horizon 3 wurden seit dem Release im September 2016 weltweit bereits mehr als 2,5 Millionen Exemplare verkauft. Das hat Microsoft jetzt auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben.

Doch das ist nicht die einzige Erfolgsmeldung rund um die Rennspielserie: Wie Microsoft ebenfalls verkündet hat, konnte die gesamte Forza-Marke vor kurzem den historischen Meilenstein von einer Milliarde Dollar an Umsatz erreichen. Wie sich diese Summe konkret auf die einzelnen Episoden und Ableger verteilt, hat Microsoft allerdings nicht verraten.

Ebenfalls interessant: Im gesamten Jahr 2016 waren laut dem Bericht mehr als 14 Millionen Spieler sowohl auf der Xbox One als auch via Windows 10 in der Forza-Community aktiv unterwegs.

Übrigens: Der Entwickler von Forza Horizon 3, Playground Games, arbeitet derzeit mit einem zweiten Team an einem neuen Projekt, bei dem es sich jedoch nicht um ein Open-World-Rennspiel handelt.

Passend dazu: Der große GameStar-Test von Forza Horizon 3