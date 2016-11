Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Get Even - Das sind die PC-Systemvoraussetzungen

Welche Hardware benötigt das Actionspiel Get Even? Diese Frage haben die Entwickler von The Farm 51 jetzt mit den offiziellen Systemanforderungen beantwortet.

Von Andre Linken |