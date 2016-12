Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Ghost Recon: Wildlands - Beta-Anmeldung jetzt möglich

Wer an den Betas zu Ghost Recon: Wildlands teilnehmen will, kann sich jetzt anmelden. Außerdem zeigt Ubisoft in einem neuen Trailer viele InGame-Szenen aus dem Kampf gegen das Santa-Blanca-Kartell.

Von David Gillengerten |