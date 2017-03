Der ?Crimson-Relive-Treiber 17.3.1 von AMD verbessert die Performance für ?Ghost Recon: Wildlands.

Zum Thema Ghost Recon: Wildlands ab 54,98 € bei Amazon.de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands für 47,99 € bei GamesPlanet.com Pünktlich zum Release von Ghost Recon: Wildlands hat AMD den Crimson Relive-Treiber in der Version 17.3.1 veröffentlicht.

Der neue Treiber bietet nicht nur speziellen Support für den Taktik-Shooter, sondern auch eine Performance-Steigerung um bis zu sechs Prozent im Vergleich zur Version 17.2.1. Ein neuer Game-Ready-Treiber aus dem Hause Nvidia lässt hingegen noch auf sich warten, dürfte aber ebenfalls in Kürze zur Verfügung stehen.

Zusätzlich zu den für Ghost Recon: Wildlands zugeschnittenen Optimierungen bietet der Crimson-Relive-Treiber 17.3.1 übrigens noch Bugfixes in Verbindung mit einigen anderen Spielen. Hier die Übersicht:

Battlefield 1 may experience flickering textures or terrain when returning to game after performing a task switch.

For Honor may experience flickering or corruption on character models when highlighting them in menus.

For Honor may experience texture flickering in Multi GPU enabled system configurations.

Radeon Settings may fail to install the latest graphics driver on systems with user accounts that contain spaces.

Mouse cursor corruption may be experienced on some Radeon RX 480 series graphics products.

Custom fan settings in Radeon WattMan are sometimes not retained after the system enters sleep or hibernate.

Adjusting Radeon WattMan settings on some Radeon R9 380 series products may cause display flickering or application hangs.

System may fail to reboot when "Restart Now" is selected during a custom Radeon Software install.

Borderless Fullscreen mode and AMD FreeSync technology may experience stuttering or flickering on some multi display system configurations.

Radeon ReLive is not functional when Hyper-V is enabled on Windows.

Counter-Strike: Global Offensive may experience stuttering when using Radeon Chill.