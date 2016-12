Spieler von Grim Dawn dürfen sich 2017 im Rahmen einer Inhalts-Erweiterung über zwei neue Klassen freuen. Eine davon haben die Entwickler nun grob vorgestellt: Den Inquisitor.

Von Tobias Ritter |

Grim Dawn bekommt den Inquisitor als siebte spielbare Klasse.

Grim Dawn erhält noch vor Weihnachten neue Inhalte und Fehlerbehebungen: Patch V1.0.0.7 und »Fall of Valbury« werden noch diese Woche veröffentlicht. Für die Entwickler ist es deshalb an der Zeit, über das Jahr 2017 zu sprechen. Und das machen sie in einem neuen Entwickler-Blog.

Darin geht es um eine große Erweiterung, die ein umfangreiches neues Kapitel in der Grim-Dawn-Geschichte aufschlagen soll. Außerdem werden neue Features, neue Gegenstände, einer Erhöhung des Level-Caps und zwei neue »Masteries« versprochen.

Erster Blick auf eine der neuen Klassen

Und zumindest auf eine der beiden neuen Klassen gewähren die Entwickler nun einen ersten Blick: Es handelt sich um den Inquisitor. Daraus ergeben sich auch neue Klassenkombinationen wie Deceiver, Mage Hunter, Purifier, Ritualist, Sentinel, Tactician und Vindicator.

Weitere Neuigkeiten zu Grim Dawn gibt es erst wieder ab dem 9. Januar 2017. Der dann erscheinende nächste Dev-Blog behandelt die achte Mastery-Klasse des Spiels.

