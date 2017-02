GTA Online - Rockstar behebt Kuruma-Exploit, Fans regen sich auf

Bislang war die Kuruma-Methode ein hilfreicher Weg, um in GTA Online an das schnelle Geld zu kommen. Doch die Zeiten sind jetzt vorbei. Rockstar Games hat den Exploit behoben, was die Fans jedoch in Rage bringt.

Von Hannes Rossow |