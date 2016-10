Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Gwent: The Witcher Card Game - Start-Termin der Closed-Beta

Wann startet die Closed-Beta-Phase zu Gwent: The Witcher Card Game? CD Projekt RED hatte am vergangenen Wochenende die Antwort darauf: In wenigen Tagen geht es los. Erste Einladungen wurden bereits verschickt.

Von Tobias Ritter |